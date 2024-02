Optische Verjüngung: Russell Crowe zeigt sich ohne Bart

«Wow, du siehst 20 Jahre jünger aus!»

Aus dem Begleittext geht hervor, dass die Rasur offenbar im Hinblick auf eine neue Rolle des Mimen erfolgte. Fans des in Neuseeland geborenen Schauspielers überschlagen sich in der Kommentarspalte geradezu mit positiven Bemerkungen. «Du hast ein schönes Gesicht, das sich hinter all den Haaren versteckt hat», heisst es da etwa, oder: «Wow, du siehst 20 Jahre jünger aus!»