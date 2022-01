«Orange Is the New Black»-Star Kathryn Kates ist tot

Trauer um Kathryn Kates: Die US-Schauspielerin ist am 22. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Das hat ihre Agentur unter anderem via Instagram bestätigt. Bekannt war Kates vor allem als Serien-Darstellern. So war sie etwa in «Orange Is the New Black», «Seinfeld», «Law & Order: SVU» sowie «Die Sopranos» zu sehen.