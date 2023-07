Orange-rote Ombré-Looks sorgen für Strand-Feeling

Caro Daurs Wow-Look

Die gebürtige Hamburgerin Caro Daur schlüpfte erst vor wenigen Tagen in ein asymmetrisches Mini-Kleid mit leichtem Cape und Off-Shoulder-Schnitt. Die gelben, roten und orangenen Farbtöne erinnern dabei nicht nur an einen magischen Abend am Strand oder Getränke wie Tequila Sunrise und Aperol. Sie lassen die Fashion-Bloggerin auch optisch brauner aussehen.