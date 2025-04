Ordnungscoach erklärt: Das ist der grösste Fehler beim Putzen

Wie viel Ordnungsliebe oder Unordnung wird einem anerzogen, wie viel steckt in der Persönlichkeit? Kann man sich generell von einem unordentlichen Menschen zum Ordnungsliebhaber mausern?

Strassburger: Die eigene Beziehung zu Ordnung gründet auf einer Mischung aus Prägung und Persönlichkeit. Viele von uns haben gelernt, dass Ordnung mit Kontrolle, Leistung oder sogar dem eigenen Wert verbunden ist. Manche wurden in einem Umfeld gross, in dem Chaos normal war – innerlich, wie äusserlich. Andere wiederum haben Ordnung als Sicherheitsanker erlebt. Was wir oft übersehen: Ordnung ist nicht das Gleiche für jeden. Manche Menschen brauchen Klarheit im Aussen, um sich sicher zu fühlen. Andere funktionieren eher kreativ im «geordneten Chaos». Beides ist okay – solange es sich nicht belastend anfühlt. Und ja: Man kann sich definitiv vom unordentlichen Menschen zum Ordnungsliebhaber entwickeln. Aber nicht durch starre Disziplin, die die eigenen Bedürfnisse übergeht, sondern dadurch herauszufinden, warum ich mir mehr Ordnung wünsche. Denn was wir verstehen dürfen, ist, dass im Kern nicht die Ordnung unser Wunsch ist, sondern das Gefühl, was wir hoffen durch das aufgeräumte Zuhause in unserem Alltag zu fühlen: Leichtigkeit, Ruhe, Wohlbefinden. Ordnung darf sich gut anfühlen, und nicht wie ein nie enden wollendes To–Do.