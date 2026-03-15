ORF nimmt Doku über Natascha Kampusch aus dem Programm

Opferhilfe begrüsst Entscheidung des ORF

Die Verbrechensopferhilfe Weisser Ring begrüsste dem Bericht zufolge diese Entscheidung. Als Opferhilfeeinrichtung habe man im Vorfeld dem ORF seine Bedenken hinsichtlich der Ausstrahlung deutlich gemacht und rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet, gab der Weisse Ring demnach bekannt. Mediale Aufmerksamkeit könne für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen. Gleichzeitig wies die Organisation darauf hin, dass bereits durch die Vorberichterstattung ein erheblicher Schaden entstanden sei.