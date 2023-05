«Origin of Species»: Daniel Brühl dreht mit Jude Law und Ana de Armas

Daniel Brühl (44) hat offenbar eine neue Rolle ergattert, in der er neben mehreren namhaften Hollywood-Kollegen zu sehen sein wird. Darunter befinde sich mit Ana de Armas (35), die in diesem Jahr für ihre Hauptrolle der Marilyn Monroe (1926-1962) in «Blonde» für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert war, auch eine der derzeit angesagtesten Schauspielerinnen der Traumfabrik. Das berichtet das US-Branchenportal «Deadline».