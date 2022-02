Originalende von «Fight Club» nun auch in China zu sehen

In chinesischen Filmen ist es üblich, dass Straftäter am Ende bestraft werden. Die öffentliche Ordnung muss wiederhergestellt werden. Verbrechen lohnt sich nicht. Da unterscheidet sich die Volksrepublik kaum vom klassischen Hollywood. In Gangsterfilmen der 1930er- und 40er-Jahren durften die Schurken auch nie ungestraft davonkommen.