Orlando Bloom: Als Legolas in «Herr der Ringe» wurde er zur Witzfigur

Schauspieler mit Haut und Haaren

Dass Orlando Bloom für eine Rolle viel über sich ergehen lässt, verriet er auch jüngst in einem Interview über seinen neuen Kinofilm «The Cut». Für die Rolle musste er in kürzester Zeit 23 Kilo abnehmen. Der Schauspieler litt körperlich und mental unter dem rapiden Gewichtsverlust, wie der Brite in der TV–Show «This Morning» offenbarte: «Ich war nur noch erschöpft. Ich war geistig und körperlich hungrig und wütend und ich war ein schrecklicher Mensch für die anderen.» Ihm seien alle Lebensmittel gestrichen worden. «Dann habe ich mich in den letzten drei Wochen im Grunde darauf beschränkt, nur noch Thunfisch und Gurken zu essen.»