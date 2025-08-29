Orlando Bloom musste 23 Kilo abnehmen: «Ich war nur noch erschöpft»

In dem Interview erklärte Orlando Bloom, der in «The Cut» einen Boxer spielt, dass Sportler zwar dafür bekannt seien, regelmässig abzunehmen, Schauspieler jedoch in der kurzen Zeit vor Drehstart dazu neigten, «es auf die Spitze zu treiben». Während der Dreharbeiten habe er immer alles getan, um vor der Kamera gut auszusehen. Wenn er sich am Set zwischen den Aufnahmen kurz hinlegte, hätte er direkt nach dem Aufstehen Liegestützen gemacht, «um etwas massiger auszusehen».