Orlando Bloom posiert mit Kollegin im Katy-Perry-Kostüm

Auf einem anderen Foto soll sich die 32–Jährige dann sogar über die Sängerin lustig gemacht haben. Matthews küsste darauf den Boden und schrieb dazu: «Take up Space!». Damit imitierte sie Perry, die nach dem Weltraumflug den Boden küsste. Es ist unklar, ob Bloom und Matthews Freunde sind oder sich nur zufällig auf derselben Party begegnet sind.