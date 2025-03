Ornella Muti wird 70: Das grosse Glück - ohne Mann

Wer heute mit ihr spricht, mit dem redet sie am liebsten über ihre drei Enkel, über Meditation und das Leben auf dem Land, doch kaum über Filme und Amore. In dieser Welt jenseits des Sets ist sie nach wie vor Francesca. So will sie angeredet werden, denn so heisst sie: Francesca Rivelli. Ornella Muti ist ihr Künstlername, auf den ihr erster Regisseur Damiano Damiani (1922–2013) gekommen war, weil es schon eine Schauspielerin gab, die Rivelli hiess.