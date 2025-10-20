Orthopäde erklärt: Warum der Schneidersitz ein Comeback verdient

Sitzen ist das neue Rauchen – klingt drastisch, aber trifft den Kern. Die meisten Menschen verbringen unzählige Stunden am Schreibtisch, im Auto oder auf dem Sofa, während unser Körper eigentlich für Bewegung gemacht ist. Den Schneidersitz kennen viele noch aus Kindertagen – auf dem Boden sitzen, die Beine verschränkt, ganz ohne Rückenschmerzen. Könnte die altbekannte Sitzhaltung tatsächlich gesünder sein als unser Dauersitzen auf Stühlen?