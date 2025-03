Oscar-Anwärter bis Wegwerf-Mensch: Die Kinotipps im März

«Für immer hier», 13. März

Rubens (Selton Mello, 52) und Eunice (Fernanda Torres, 59) sind die Eltern von fünf Kindern. Ihr Haus, offen für alle Freunde, ist eine Art Safe Space in einem Land, das seit 1964 von einer Militärdiktatur beherrscht wird. Bis zu dem Tag, an dem die Familie Opfer eines gewalttätigen Willkürakts wird und Vater Rubens verschwindet. Den Herausforderungen dieser dunklen Zeit begegnet Eunice mit Mut, Entschlossenheit und dem unerschütterlichen Glauben an ihre Kinder.