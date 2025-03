Oscar-Comeback für Whoopi Goldberg und ihre Tochter Alex

Goldberg glänzte am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles in einem opulenten, futuristisch–blauen Abendkleid von Christian Siriano, während ihre Tochter ein hautenges schwarzes Kleid trug. Es war das erste Mal seit 1991, dass die beiden gemeinsam über den roten Oscar–Teppich schritten und für die Fotografen posierten. Damals wurde Whoopi Goldberg für ihre Rolle als Hellseherin im übernatürlichen Drama «Ghost – Nachricht von Sam» mit dem Preis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.