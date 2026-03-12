Oscar-Countdown: Conan O'Brien rollte den roten Teppich aus

Sicherheit wird hochgefahren

Während die Organisatoren über die Show sprachen, rückte hinter den Kulissen auch die Sicherheitslage in den Fokus. Reuters zufolge hatte das FBI kalifornische Sicherheitsbehörden zuvor vor der Möglichkeit gewarnt, dass Iran im Fall eines US–Angriffs Ziele in Kalifornien mit Drohnen attackieren könnte. Konkrete Angaben zu Zeitpunkt, Ziel oder Tätern gab es demnach nicht. Zugleich betonten Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die Stadt Los Angeles, dass es derzeit keine konkrete oder glaubhafte Bedrohung gebe. Wie auch «Variety» berichtet, wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Oscars dennoch erhöht.