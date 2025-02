Oscar-Countdown: Diese Rekorde könnten gebrochen werden

Timothée Chalamet ist übrigens auch der erste Darsteller seit Kino–Legende James Dean (1931–1955), der mit unter 30 Jahren zwei Mal für einen Oscar in der Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert war. Die erste Nominierung heimste er 2018 für sein Spiel in «Call Me By Your Name» ein. Damals war er gerade einmal 23 Jahre alt.