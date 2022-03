Oscar-Einstimmung: Hier gibt es die zehn «Besten Filme» 2022 zu sehen

Am 27. März werden in Los Angeles zum 94. Mal die Oscars verliehen. Ganze zehn Werke sind in diesem Jahr im Rennen um den Goldjungen als «Bester Film». Darunter die Favoriten «Belfast» und «The Power of the Dog», aber auch die überraschend nominierten Filme «Don't Look Up» und der japanische Beitrag «Drive My Car». Wer sich bis zur Oscar-Nacht alle Streifen der Königskategorie ansehen will, muss sich also allmählich ranhalten. Doch gibt es überhaupt schon alle hierzulande zu streamen? Und wenn ja, wo?