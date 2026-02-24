Oscar-Favoritin Jessie Buckley verdankt Karriere grosszügigem Fremden

«Wissen Sie, ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, und meine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben. Aber wenn man einmal aus dem Haus ist, ist man eben weg», schildert sie in dem Gespräch ihre damalige Situation. Es sei für sie schwer gewesen, «in einer Stadt wie London zu leben und sich das leisten zu können. Und in diesen Momenten im Ivy Club gab es einen Mann namens Tony, der mich singen hörte und das Theater liebte und junge Talente unterstützen wollte».