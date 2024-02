Oscar-Gewinner Will Smith: Co-Hauptrolle im Actionfilm «Sugar Bandits»

Der Oscar–Skandal 2022

Über all seinen Projekten liegt nach wie vor der Schatten der Oscar–Nacht vor zwei Jahren. Am 27. März 2022 schlug Will Smith auf der Bühne der Oscar–Verleihung Chris Rock (59) ins Gesicht. Der Comedian hatte zuvor einen Witz über Jada Pinkett Smiths (52) kahlen Kopf gemacht. Die Ehefrau von Will Smith hatte sich aufgrund krankhaften Haarausfalls eine Glatze geschoren. «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund», schrie Smith nach der Ohrfeige.