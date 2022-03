Oscar-Host Amy Schumer ist «traumatisiert» von Will Smiths Attacke

Was war geschehen?

Nachdem Chris Rock während seiner Oscar-Laudatio einen Witz über den rasierten Kopf von Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith (50) gerissen hatte, stürmte der Darsteller auf die Bühne und ohrfeigte den Komiker. Wohl ein unglückliches Missverständnis: Dem Vernehmen nach wusste Rock nicht, dass hinter der Frisur eine Autoimmunerkrankung der Schauspielerin steckt - sie leidet an Alopecia, also krankheitsbedingtem Haarausfall.