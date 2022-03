Oscar Isaac als «Moon Knight»: Darum lacht sein Sohn über seine Rolle

Oscar Isaac schwärmt von Ethan Hawke

In der Serie spielt Ethan Hawke den Widersacher und kultähnlichen Anführer Arthur Harrow, der Krieg gegen Moon Knight und Khonshu führt. «Ethan wohnt bei mir in Brooklyn um die Ecke und ich war so froh darüber, dass ich ihn von der Rolle überzeugen konnte», sagt Isaac, der an der Serie als einer der ausführenden Produzenten mitarbeitete. «Es war toll, jemanden neben mir zu haben, der auch aus der Theaterwelt kommt und ein toller Autor und Regisseur ist. Er arbeitet sehr gemeinschaftlich und denkt an die ganze Geschichte, nicht nur an seine Rolle.» Sein Kollege sei während der Produktion eine grossartige Unterstützung gewesen - «und er spielt einen perfekten, seltsamen und dunklen Bösewicht.»