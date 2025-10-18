Oscar-nominierte Schauspielerin Samantha Eggar ist tot

Ihre Karriere begann Eggar auf Londoner Bühnen, wo sie mit verschiedenen Shakespeare–Kompanien arbeitete. 1962 gab sie ihr Filmdebüt in «The Wild and the Willing», gefolgt von «Dr. Crippen» an der Seite von Donald Pleasence (1919–1995). Doch der grosse Durchbruch gelang ihr 1965 mit dem packendem Thriller «Der Fänger», in dem sie als Entführungsopfer neben Terence Stamp (1938–2025) brillierte. Für diese eindringliche Darstellung erhielt Eggar nicht nur eine Oscar–Nominierung, sondern gewann auch den Golden Globe und den Preis für die beste Darstellerin bei den Filmfestspielen in Cannes.