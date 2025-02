Oscar-Nominierte treffen sich zum traditionellen Klassenfoto

Nur noch wenige Tage, dann werden in der Nacht auf den 3. März zum 97. Mal die Academy Awards verliehen. Auch in diesem Jahr treffen sich kurz vor dem prestigeträchtigen Event alle nominierten Stars und Filmschaffende, um gemeinsam im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles für das traditionelle Oscar–Klassenfoto zu posieren. Für Filmfans ein spannendes Suchbild, um ihre Favoritinnen und Favoriten der diesjährigen Preisverleihung zu erspähen.