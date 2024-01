Oscar-Nominierungen 2024: Klarer Sieger im Barbenheimer-Duell

«American Fiction»

«Anatomie eines Falles»

«Barbie»

«The Holdovers»

«Killers of the Flower Moon»

«Maestro»

«Oppenheimer»

«Past Lives»

«Poor Things»

«Zone of Interest»



Eine Überraschung gab es allerdings bei der Regie. Hier schaffte es Justine Triet (45) für «Anatomie eines Falles» als einzige Frau in die Endauswahl. Christopher Nolan («Oppenheimer»), Martin Scorsese (81, «Killers of the Flower Moon»), Yorgos Lanthimos (50, «Poor Things») und Jonathan Glazer (58, «The Zone of Interest») komplettieren das Bild.