Oscar-Nominierungen: Mohammad Rasoulof geht für Deutschland ins Rennen

«Die Saat des heiligen Feigenbaums» sei laut Beschreibung des deutschen Verleihs Alamode «eine zornige und unverblümte Abrechnung mit dem Unrechtsregime im Iran, erzählt als brillanter, atemloser Politthriller und erfüllt mit authentischen Bildern der Proteste im Herbst 2022, die das Land in seinen Grundfesten erschütterten». Der Film tritt gegen «I'm Still Here» (Brasilien), «The Girl with the Needle» (Dänemark), «Emilia Pérez» (Frankreich) und «Flow» (Lettland) an.