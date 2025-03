Oscar-Romanze mit Ralph Fiennes? Chelsea Handler bezieht Stellung

«Jeder Mann in meinem Leben ist keine Hauptfigur»

Anlass für weitere Spekulationen hatte zuvor zudem gegeben, dass Chelsea Handler in der «Jamie Kern Lima Show» zugegeben hatte, dass sie seit «neun Monaten» in etwas involviert sei. «Ich habe jemanden, mit dem ich mich jetzt treffe, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle und mit dem ich gerne Sex habe, und das ist eine wirklich gute, nette kleine Sache, die ich habe», enthüllte sie in der Episode vom 4. März. Sie merkte aber erneut an, dass sie sich selbst nicht als «Beziehungsmensch» betrachtet, sodass weder ihr aktueller Partner noch ihre früheren Partner «etwas Ernsthaftes» waren.