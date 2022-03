Oscar-Verleihung: Das perfekte Film-Wochenende mit dem Goldjungen

Von «Forrest Gump» bis «The Dark Knight»

Los geht es am Samstag, dem 26. März um 6 Uhr morgens mit einem Klassiker, dem Minnelli-Musical «Gigi» aus dem Jahr 1958. Ab 10:05 Uhr wird die Dokumentation «And the Oscar goes to...» aus dem Jahr 2014 gezeigt. Weitere Highlights sind etwa Ridley Scotts (84) «Gladiator» zur Primetime und Tarantinos (58) «Django Unchained» im Anschluss. Den Sonntag könnten Filmfans ab 8:35 Uhr mit dem Klassiker «Forrest Gump» starten, um 13:00 Uhr läuft «Zurück in die Zukunft» und um 20:15 Uhr Christopher Nolans (51) «The Dark Knight».