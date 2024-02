Oscar-Verleihung: Die ersten Laudatoren stehen fest

Die 96. Ausgabe der Academy Awards steht schon bald an – in der Nacht vom 10. auf den 11. März, um genau zu sein. Um die Oscars an die glücklichen Gewinner zu bringen, wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche und noch dazu ausgesprochen namhafte Laudatoren geben. Inzwischen ist auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung der erste Schwung an Stars mitgeteilt worden, denen diese bedeutsame Aufgabe zuteilwird.