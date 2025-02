Oscar-Vorbereitung: Hier gibt es die zehn nominierten Filme zu sehen

«Nickel Boys»

Bei letzten Beitrag in der Kategorie «Bester Film» sieht es derweil komplett düster aus: «Nickel Boys», die Verfilmung des mit einem Pulitzer–Preis ausgezeichneten Romans «The Nickel Boys», startet in einigen wenigen europäischen Ländern, darunter Frankreich und Spanien, am 27. Februar in den Kinos. Für Deutschland ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Release–Datum bekannt. Und auch in den Vorschauen der Streaminganbieter taucht der Film von RaMell Ross (42) noch nicht auf. «Nickel Boys» handelt von zwei jungen Afroamerikanern, die sich in einer Besserungsanstalt in Florida kennenlernen und zwischen denen eine innige Freundschaft entsteht.