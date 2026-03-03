Oscar-Vorbereitung: Hier gibt es die zehn nominierten Filme zu sehen

«Blood & Sinners»

Apropos Favoriten: Noch nie hat ein Film so viele Nominierungen wie «Blood & Sinners», Ryan Cooglers Mix aus Horrorstreifen und Historienstück, eingeheimst. Unter den 16 Chancen auf einen Goldjungen darf natürlich nicht die Kategorie «Bester Film» fehlen. Wer ein Sky– beziehungsweise Wow–Abo sein Eigen nennt, kann Michael B. Jordan in einer Doppelrolle und im Clinch mit fiesen Blutsaugern per Flatrate streamen. Auf allen anderen gängigen Services ist die Oscar–Sensation per Leihe oder Kauf verfügbar.