Oscarnominierungen 2025: Diese Stars schauen in die Röhre

«Konklave»–Macher Edward Berger nicht als Regisseur nominiert

Auch die US–amerikanisch–britische Produktion «Konklave» über die Ereignisse hinter den Kulissen einer Papstwahl kann sich über alles in allem acht Oscarnominierungen freuen – ein gigantischer Erfolg. Nicht zum Feld der Nominierten in der Kategorie beste Regie zählt allerdings der in Wolfsburg geborene Filmemacher Edward Berger (54), der «Konklave» inszeniert hat.