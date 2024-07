Oscarpreisträger Robert Towne stirbt mit 89 Jahren

Trauer um Robert Towne (1934–2024): Der US–amerikanische Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur, der 1974 einen Oscar für «Chinatown» gewann, ist am 1. Juli in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben. Das hat seine Pressesprecherin laut «Daily Mail» am Dienstag bestätigt. Er wurde 89 Jahre alt. Zur Todesursache sind keine Details bekannt.