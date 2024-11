Oscarpreisträger Steve McQueen macht Prostatakrebs-Diagnose öffentlich

«Einer von zwölf schwarzen Männern wird an Prostatakrebs sterben», sagte auch McQueen. «Für mich ging es also darum, der Krankheit zuvorzukommen. Die Tatsache, dass ich der Situation jahrelang zuvorkam, war auch in dieser Hinsicht meine Rettung. Also, einfach der Situation zuvorkommen und sie frühzeitig erkennen», lautet sein Rat. «Das Tragische daran ist, dass niemand daran sterben muss», fügte McQueen hinzu. «Das ist die eigentliche Tragödie.»