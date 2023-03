Oscarpreisträger Steve McQueen zeigt «verstörenden» neuen Film

Der Filmemacher, der selbst in der Nähe des Sozialbaus im Westen Londons aufwuchs, will mit seinem ausschliesslich in der Serpentine Gallery in London gezeigten Film die schreckliche Brandkatastrophe kurz vor ihrem sechsten Jahrestag im Bewusstsein der Öffentlichkeit halten. «Es war kein Unfall», erklärte McQueen, der vielmehr «vorsätzliche Vernachlässigung und, zu einem gewissen Grad, Geldgier» für den Brand verantwortlich macht.