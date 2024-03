Oscarpreisträger und Drehbuchautor David Seidler ist tot

David Seidler (1937–2024) ist tot. Der britisch–amerikanische Drehbuchautor ist am 16. März im Alter von 86 Jahren während eines Angelausflugs in Neuseeland gestorben. Das hat sein langjähriger Manager laut «Deadline» bestätigt. Seidler war in seiner langjährigen Karriere an dutzenden US–Produktionen beteiligt, sein Drehbuch für das Historiendrama «The King's Speech» (2010) wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.