Oscarpreisträgerin Jessica Chastain zu Besuch in der Ukraine

Jessica Chastain (45) ist am Wochenende in die Ukraine gereist. Wie mehrere Medien, darunter «Variety», berichten, hat die Schauspielerin das Kinderkrankenhaus Okhmatdyt in Kiew besucht. Später traf sie Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) und Andrij Jermak (50), den Leiter des Präsidialamts.