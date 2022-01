Oscars 2022: 276 Werke sind im Rennen um den Preis als «Bester Film»

Rund zwei Monate vor der 94. Oscar-Verleihung am 27. März 2022 hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences preisgegeben, dass sich 276 Werke im Rennen um den Preis als «Bester Film» befinden. Unter den Filmen befinden sich unter anderem «Being the Ricardos», «Belfast», «Don't Look Up», «Encanto», «The Harder They Fall», «House of Gucci», «In the Heights», «King Richard», «The Power of the Dog», «Spencer», «Spider-Man: No Way Home», «West Side Story» und viele weitere.