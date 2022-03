Oscars 2022: Apple-Drama «CODA» holt Königskategorie als «Bester Film»

Spätestens seit dem sensationellen Sieg von «Parasite» vor zwei Jahren gilt: Alles scheint möglich in der Königskategorie der Oscars. Ganze zehn Werke sind bei der 94. Ausgabe ins Rennen um den «Besten Film» gegangen. Darunter das erste Mal ein Film aus Japan, «Drive My Car», und die als Favoriten gestarteten «Belfast», «CODA» sowie «The Power of the Dog». Dem Rest, namentlich «West Side Story», «King Richard», «Don't Look Up», «Licorice Pizza», «Dune» und «Nightmare Alley», wurden im Vorfeld maximal Aussenseiterchancen eingeräumt.