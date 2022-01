Oscars 2022: Führt Selena Gomez durch den Abend?

Wenn am 27. März die 94. Verleihung der Oscars übertragen wird, sollen womöglich mehrere Stars die Academy Awards präsentieren. Wie das US-Branchenmagazin «Variety» in Erfahrung gebracht haben möchte, hegen die Verantwortlichen derzeit entsprechende Pläne. Das Team hinter Show habe in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Stars angefragt. Noch stehe aber nicht fest, wer den oder die Jobs schlussendlich wirklich übernehmen soll.