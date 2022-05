Oscars 2023: Termin für die 95. Academy Awards steht fest

Der Termin für die Vergabe der 95. Academy Awards steht fest: Die Oscar-Verleihung wird am Sonntag, 12. März 2023 stattfinden. Das haben die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und der Sender ABC verkündet. Die Veranstaltung wird wieder vom Dolby Theatre in Los Angeles aus in mehr als 200 Länder weltweit übertragen.