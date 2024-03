Oscars 2024: Academy gibt übrige Laudatoren bekannt

Wer performt auf der Oscar–Bühne?

Auch die Performances stehen bereits im Vorfeld fest. Es handelt sich um die fünf in der Kategorie «Bester Song» nominierten Lieder: Jon Batiste (37) mit «It Never Went Away» aus «American Symphony), Becky G (27) mit »The Fire Inside« aus »Flamin‹ Hot«, Billie Eilish (22) und Finneas O›Connell (26) mit »What Was I Made For?« aus »Barbie«, Scott George und die Osage Singers mit »Wahzhazhe (A Song For My People)« aus »Killers of the Flower Moon« sowie Ryan Gosling und Mark Ronson (48) mit »I'm Just Ken« aus »Barbie".