Oscars 2025: Ariana Grande und Cynthia Erivo als Live-Act bestätigt

Keine Live–Performance von nominierten Songs

Im Januar kündigte die Academy an, dass die Verleihung in diesem Jahr auf Live–Darbietungen von nominierten Songs verzichten und sich stattdessen auf die Hintergrundgeschichten der nominierten Songschreiber konzentrieren würde. Die diesjährigen nominierten Filmhits sind «El Mal» und «Mi Camino» aus «Emilia Pérez», «Like a Bird» aus «Sing Sing», «Never Too Late» aus «Elton John: Never Too Late» und «The Journey» aus «The Six Triple Eight». Der Musicalfilm «Wicked» erhielt hingegen keine Nominierung in der Kategorie.