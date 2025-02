Oscars 2025: Diese Stars übergeben die Goldjungen

Ganz Hollywood steckt in den letzten Vorbereitungen für die wichtigste Party des Jahres in der Filmfabrik: Am 2. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 97. Mal werden die Academy Awards die besten Filme des Vorjahres und die schauspielerischen Leistungen prämieren. Nun wächst die Liste der Laudatoren, wie die offizielle Seite der Oscars zeigt.