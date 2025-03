Oscars 2025: So sind Cineasten live in Hollywood dabei

Entgegen einiger Forderungen wurden die Oscars nicht aufgrund der verheerenden Brände in Los Angeles abgesagt. Lediglich die Bekanntgabe der Nominierungen war im Januar verschoben worden. Vor dieser kündigten Academy–CEO Bill Kramer und Academy–Präsidentin Janet Yang an, dass die Awards teilweise im Zeichen der Feuer stehen sollen. Kramer und Yang erklärten kürzlich in einem Schreiben an die Mitglieder, das vom Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» veröffentlicht wurde: «Bei der diesjährigen Oscar–Verleihung wird die Arbeit gewürdigt, die uns als globale Filmgemeinschaft verbindet, und es werden diejenigen anerkannt, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben.» Weiter hiess es unter anderem: «Wir werden über die jüngsten Ereignisse nachdenken und gleichzeitig die Stärke, die Kreativität und den Optimismus hervorheben, die Los Angeles und unsere Branche ausmachen.»