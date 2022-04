Oster-Überraschung: Ethan Hawke teilt seltenes Foto mit seinen Kindern

Seit den 80ern ein Star

Ethan Hawke feierte seinen Durchbruch als Schauspieler bereits 1989 mit «Der Club der toten Dichter». Für seine Rolle als Officer Jake Hoyt in «Training Day» wurde er 2002 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Weitere Nominierungen folgten in der Kategorie «Bestes adaptiertes Drehbuch» 2005 für den Film «Before Sunset» und 2014 für «Before Midnight». 2015 war er erneut als «Bester Nebendarsteller» für «Boyhood» im Rennen um den Goldjungen. Momentan ist der Schauspieler unter anderem in der Marvel-Serie «Moon Knight» auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen.