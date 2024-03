Osterhase, Weidenkätzchen und mehr: Woher kommen die Osterbräuche?

Schön anzusehen: Osterdekoration mit Weidenkätzchen

Die Blüten des Weidenkätzchens sind ein beliebtes Symbol für den Frühling und werden oft als Osterdekoration verwendet. Vor allem im katholischen Glauben ist der Brauch verbreitet, Sträusse aus Weidenkätzchen zu binden und damit Haus und Wohnung zu schmücken. Die Pflanze, die auch Palmkätzchen genannt wird, symbolisiert die Hoffnung und den Neubeginn zu Ostern. Dies geht auf eine biblische Geschichte zurück, in der Jesus kurz vor seinem Tod in die Stadt Jerusalem einzog. Ihm zu Ehren schwenkten die Menschen am Wegesrand Palmzweige und breiteten sie auf dem Boden aus. Am Palmsonntag werden daher bis heute in den katholischen Kirchen Palmkätzchenzweige im Gottesdienst geweiht und anschliessend in einer feierlichen Prozession aus der Kirche getragen.