Ostern bei den Sussexes: Hasenohren und Eiersuche für die Kinder

Montecito statt Windsor

Prinz Harry selbst tauchte in keinem der kurzen Videos auf, war im Hintergrund aber wohl beim Jubeln und Anfeuern beim Kampf um die Ostereier zu hören. Die Gesichter der Kinder, die anders als er selbst nicht öffentlich aufwachsen sollen, waren auf den Aufnahmen wie immer nicht richtig zu erkennen. Die Familie lebt seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 in Montecito. In den letzten Monaten hat Meghan aber immer wieder private Einblicke geteilt, unter anderem zuletzt ein Video ihres Mannes mit Archie beim Skifahren.