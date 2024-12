«I'm a Celebrity... Get Me Out of Here»

Oti Mabuse wird im UK-Dschungelcamp von ihrem Mann überrascht

Seit fast drei Wochen kämpft Oti Mabuse bei «I‹m a Celebrity... Get Me Out of Here» um den Sieg. Kurz vor dem Finale schöpft die Schwester von «Let›s Dance»–Jurorin Motsi Mabuse aus einem besonderen Besuch Kraft.