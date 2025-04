Otto Šimánek würde 100: Der elegante Zauberer aus dem Weltall

Spätes Comeback in Nena–Video

Am 8. Mai 1992 starb Šimánek im Alter von 67 Jahren überraschend an einem Krebsleiden. Zwei Jahre zuvor war er auf Bitten der deutschen Pop–Königin Nena (65) noch ein letztes Mal in die Rolle des Pan Tau zurückgekehrt und wirkte in dem Video zu ihrem Song «Du bist überall» als Hauptdarsteller mit. In einem Gespräch mit «Planet Interview» sagte die Sängerin später dazu: «Pan Tau hat mich als Kind aufgefangen. Bei dem fühle ich mich Zuhause. Und dafür war Fernsehen gut für mich. Das war für mich jemand, der mich verstanden hat, den liebe ich bis heute.»