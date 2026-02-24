Outfits mit Strahlkraft: Mehr Glow für unsere Garderobe

Neue Farb–Kombis ausprobieren

Etwas ruhiger und dennoch raffiniert wirkt die Kombination aus Zuckerwatte–Rosa und einem kräftigen Moosgrün. Während ein Strickpulli im Grünton die Basis bildet, setzt ein hellrosa Beanie einen soften Akzent. Noch stimmiger wird der Look, wenn ein weiteres Teil den Pinkton aufgreift – etwa ein Strickpullover oder Cardigan, der um die Hüfte gebunden wird. Dann fehlt nur noch das passende Make–up: Die Lippen dürfen in Rosa strahlen. Ein Hauch Blush und Highlighter sorgen für den extra Glow.